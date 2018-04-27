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    Группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни

    Возможно, мы постарели, но песня – новая. И это хорошо!© Abba-Intermezzo

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые композиции.

    Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном аккаунте квартета в Instagram.

    "Мы все вчетвером почувствовали, что через 35 лет могло бы быть интересно вновь объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали", - говорится в публикации.

    "Возможно, мы постарели, но песня – новая. И это хорошо!", - считают артисты.

    Отмечается, что одну из композиций в декабре исполнит цифровая копия квартета в одной из телевизионных программ.

    Группа АВВА была создана в 1972 году. Через десять лет квартет распался. За это время артисты стали одной из самых популярных поп-групп в истории.

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