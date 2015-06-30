Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр обнародовал доклад в связи со спектаклями, продемонстрированными в театре за время проведения I Европейских игр.

Как сообщили Report в театре, согласно репертуару, составленному специально для I Европейских игр, за 17 дней в театре продемонстрировано 15 спектаклей. Спектакли наряду с азербайджанскими и русскими языками были представлены гостям с субтитрами на английском языке.

С 11-го по 28-е июня в музыкальном театре зрителям были представлены спектакли "Не та, так эта" (У.Гаджибейли), "Проделки Скапена" (Ж.Б.Мольер), "Кто виноват?" (А.Агвердиев), "Слияние судеб" (Р.Гаджиев, Ф.Зохрабов), "Гарнир по-французски” (М.Камолетти) и другие постановки, которые посетили более 4 тыс. зрителей. Среди зрителей были гости из Венгрии, Италии, Германии, Кипра, Российской Федерации, Англии, Испании, Молдовы, Польши, Болгарии, Дании, Франции, Украины и других стран.

В эти дни были поставлены также детские спектакли "Дюймовочка" (Г.Х.Андерсон), "Красная шапочка" (Э.Сабитоглу, Шварц), "Ну погоди" (Р.Агаева, А.Хайт, А.Курилянский).