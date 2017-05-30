Государственный музыкальный театр готовится к гастролям в Лянкяран

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр готовится на гастроли как в регионы, так и за границу.

Как сообщил Report пресс-секретарь театра Самир Садагатоглу, первое мероприятие из данного цикла пройдет 31 мая в Лянкяране, где представят двухчастную музыкальную комедию Сулеймана Алескерова и Иси Меликзаде "У каждого своя звезда" ("Hərənin öz ulduzu").

В ролях – народная артистка Фатма Махмудова, заслуженный артист Новруз Гартал, актеры - Надир Хасыев, Гюльджахан Саламова, Мойле Мирзалиев, Расмийя Нурмамедова, Эльхан Исмаилов и Нигяр Гараева.

Запланирована не только поездка в регионы, но и поездка театрального коллектива на международный фестиваль "Деде Горгуд" в Турции.

В рамках Дней азербайджанской культуры также запланированы гастроли театра в Исламскую Республику Иран.