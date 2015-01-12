Государственный архив литературы и искусства обратился к деятелям искусства

Баку.12 декабря. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана Ариф Гулиев подарил документы из личного архива Государственному архиву литературы и искусства имени Салмана Мумтаза. Об этом сообщил Report директор Государственного архива литературы и искусства, заслуженный деятель науки Маариф Теймур.

По его словам, очень мало деятелей искусства дарят свои личные архивы фонду при жизни. "Порою очень сложно собрать архив представителей творческой деятельности после их смерти. Нам нужны дни, иногда месяцы, что заполучить многие документы, фотографии. Если бы они дарили нам свои архивы при жизни, это помогло бы нам в некоторых исследованиях. Поэтому я прошу деятелей искусства, представителей литературы передавать свои архивы нам на хранение при жизни".

Отметим, что в Государственный архив литературы и искусства имени Салмана Мумтаза в последний раз была передана на хранение часть архивов заслуженной артистки Вафы Фатуллаевой и народной артистки Хокумы Гурбановой. Документы из личных архивов покойных были подарены фонду Хафизом Фатуллаевым.