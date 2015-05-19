Гости форума по межкультурному диалогу побывали на показе спектакля "İşıq qayıdır"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Гости III Всемирного форума по межкультурному диалогу, проходящего под девизом "Поделимся культурами ради совместной безопасности", побывали на показе хореографического спектакля.

Как сообщает Report, в рамках культурной программы форума министр культуры и туризма Абульфас Гараев и гости III Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили спектакль во Дворце Гейдара Алиева.

Автор концепции проекта и художественный консультант - Джахангир Селимханов, режиссер - Розвита Бергман, сценарист-постановщик - Рашад Алекперов, художник по свету - Андре Пронк, хореограф - Наиля Мамедзаде, музыкальное оформление - Руфат Халилов, звукопостановщик - Фархад Фарзалиев.

Музыкальное сопровождение спектакля осуществил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли под управлением главного дирижера Рауфа Абдуллаева. Дирижер - Фуад Ибрагимов.

В спектакле выступили артисты различных танцевальных и театральных коллективов, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного музыкального театра, Государственного ансамбля танца, танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии, Государственного театра YUĞ, Театра пантомимы и танцевальной группы "Жемчужины Азербайджана".