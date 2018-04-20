"Гнава"-мистическая музыка западных берегов Марокко в Баку - ВИДЕО

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Грохот барабана, мистические звуки марокканской лютни и перезвон металлических тарелок. В Баку состоялся концерт марокканской этно - группы, исполняющей древнюю традиционную музыку "гнава". Как передает Report, это первый концерт группы в Азербайджане.

На этот раз Бакинская аудитория имела возможность узнать об истории Марокко посредством глубокой, наполненной мистицизмом музыки.

Прозвучавшая со сцены Международного Центра мугама "гнава"- это религиозно-обрядовая музыка, в давние времена, примерно 500 лет назад, являющихся рабами представителей одноименного народа из Южной Сахары. Сегодня этот народ проживает на территории Марокко и Алжира.

"Гнава" исполняют на традиционной трехструнной лютне "гембри", барабанах "ганга" и сопровождается ритуальными танцами под звуки металлических тарелочек "кракеб". В совокупности эти инструменты создают неповторимую спиритуальную атмосферу, вводя слушателя в транс.

"Гнава" - это не просто музыка, отметил посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Эмбарш, информируя зрителей о традициях и значении "гнава", - "это образ жизни народа".

Действительно, музыка ганва символизирует очень тяжкий путь одного народа от рабства к свободе и являет собой память для будущих поколений. Об этом в музыке говорит все - ее африканские ритмы, смешанные с арабскими и даже вид и звучание инструментов. Обратная сторона лютни имеет вид лодки, на которых привозили чернокожих рабов в Марокко, звук металлических кракеб- это звук кандалов на рабах.