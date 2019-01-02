Главные музеи США закрылись из-за отсутствия финансирования

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Главные музеи США, относящиеся к комплексу Смитсоновского института, а также Национальный зоопарк Вашингтона закрылись в связи с отсутствием финансирования, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Это стало следствием так называемого "шатдауна", то есть частичной приостановки работы федерального правительства.

Всего речь идет о 19 музеях, большинство из которых расположено в центре Вашингтона. Это, в частности, Национальный музей авиации и космонавтики, Национальный музей американской истории и Национальная художественная галерея, в которой собраны шедевры мирового искусства. Еще несколько музеев расположены в Нью-Йорке.

Напомним, что ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.

Ожидается, что конгресс США вернется к рассмотрению бюджета 3 января.