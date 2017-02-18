 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава Paramount Pictures уйдет в отставку на следующей неделе

    Грей уйдет в отставку на фоне неэффективной работы кинокомпании в течение нескольких лет

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный директор кинокомпании Paramount Pictures Брэд Грей, как ожидается, покинет свой пост уже на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

    Грей возглавлял Paramount 12 лет.

    По его информации, Грей, возглавлявший Paramount Pictures с 2005 года, уйдет в отставку на фоне неэффективной работы кинокомпании в течение нескольких лет. Временно управлять ей после его ухода будет Боб Бэкиш - гендиректор медиаконгломерата Viacom, чьим подразделением является Paramount Pictures, отмечает агентство.

    В компании данную информацию не прокомментировали. Представитель Грея также отказался от комментариев, добавляет агентство.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi