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Сыгравшую в "Служебном романе" актрису госпитализировали с СOVID-19

Сыгравшую в "Служебном романе" актрису госпитализировали с СOVID-19 Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом
Искусство
9 января 2021 г. 16:35
Сыгравшую в Служебном романе актрису госпитализировали с СOVID-19
Игорь Попов

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор театра "Современник" Игорь Попов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ахеджакова госпитализирована в больницу с новой коронавирусной инфекцией.

Ахеджакова - актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году. Одной из наиболее известных ролей была секретарша Вера из фильма "Служебный роман".

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