Сыгравшую в "Служебном романе" актрису госпитализировали с СOVID-19

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом, она чувствует себя хорошо. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор театра "Современник" Игорь Попов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ахеджакова госпитализирована в больницу с новой коронавирусной инфекцией.

Ахеджакова - актриса театра и кино, народная артистка России. Принята в труппу московского театра "Современник" в 1977 году. Одной из наиболее известных ролей была секретарша Вера из фильма "Служебный роман".