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    ​В Великобритании обнаружен архитектурный план, сделанный королем Георгом III

    Найденный документ является частью большой коллекции бумаг, собранных королем Великобритании в период его правления с 1760 по 1820 год

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Британской библиотеке был обнаружен архитектурный план, сделанный по мнению экспертов королем Георгом III в период помутнения рассудка.

    Как передает Report, найденный документ является частью большой коллекции бумаг, собранных королем Великобритании в период его правления с 1760 по 1820 год.

    Утраченный лист бумаги был обнаружен внутри книги о Дворцах Ганновера в Германии.

    Изучив чертеж, эксперты обнаружили, что он не верен и даже не логичен, и пришли к выводу, что документ был сделан Георгом III в период тяжёлого психического заболевания.

    Стиль начертания подтверждает принадлежность чертежа королю Великобритании, а сам план схож с другими архитектурными планами, сделанными правителем.

    Таким образом, обнаруженный документ является единственным дошедшим до наших дней свидетелем того трагического для королевской династии периода.

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