​В Великобритании обнаружен архитектурный план, сделанный королем Георгом III

Как передает Report, найденный документ является частью большой коллекции бумаг, собранных королем Великобритании в период его правления с 1760 по 1820 год.
Утраченный лист бумаги был обнаружен внутри книги о Дворцах Ганновера в Германии.
Изучив чертеж, эксперты обнаружили, что он не верен и даже не логичен, и пришли к выводу, что документ был сделан Георгом III в период тяжёлого психического заболевания.
Стиль начертания подтверждает принадлежность чертежа королю Великобритании, а сам план схож с другими архитектурными планами, сделанными правителем.
Таким образом, обнаруженный документ является единственным дошедшим до наших дней свидетелем того трагического для королевской династии периода.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook