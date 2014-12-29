​В Великобритании обнаружен архитектурный план, сделанный королем Георгом III

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Британской библиотеке был обнаружен архитектурный план, сделанный по мнению экспертов королем Георгом III в период помутнения рассудка.

Как передает Report, найденный документ является частью большой коллекции бумаг, собранных королем Великобритании в период его правления с 1760 по 1820 год.

Утраченный лист бумаги был обнаружен внутри книги о Дворцах Ганновера в Германии.

Изучив чертеж, эксперты обнаружили, что он не верен и даже не логичен, и пришли к выводу, что документ был сделан Георгом III в период тяжёлого психического заболевания.

Стиль начертания подтверждает принадлежность чертежа королю Великобритании, а сам план схож с другими архитектурными планами, сделанными правителем.

Таким образом, обнаруженный документ является единственным дошедшим до наших дней свидетелем того трагического для королевской династии периода.