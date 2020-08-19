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"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов

"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Искусство
19 августа 2020 г. 20:40
Гарри Поттер и философский камень преодолел отметку в миллиард долларов

Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В минувшие выходные картина, основанная на серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая и принесла ее создателям дополнительные 13,6 миллиона долларов США с 16 тысяч кинозалов.

В итоге общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов США, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард.

Кассовые сборы всех частей о "Гарри Поттере "с Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов США.

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