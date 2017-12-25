 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фуад Поладов: Я занят своим здоровьем

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Лечение народного артиста Фуада Поладова продолжается в домашних условиях.

    Об этом заявил Report сам народный артист.

    "Конкретных улучшений нет. Я не собираюсь оставаться в больнице. Принимаемые мною лекарства привозят мне из-за границы. Если я буду оставаться в больнице, придется лечиться там и принимать другие лекарства. На данный момент я не работаю, но это не значит, что я отдыхаю. Я занят своим здоровьем", - добавил народный артист.

    Отметим, что у 69-летнего артиста обнаружили рак легких. 12 июля этого года Ф. Поладов взят на учет в Национальном центре онкологии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi