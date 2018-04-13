Фотограф из Венесуэлы выиграл конкурс World Press Photo - ФОТО

© Ronaldo Schemidt, AFP, World Press Photo via AP

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Снимок фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта признан лучшим по версии World Press Photo.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония объявления победителей и призеров престижного международного конкурса прошла в четверг вечером в Амстердаме.

На фотографии запечатлен горящий бегущий мужчина в противогазе - 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса, принимавший участие в антиправительственных манифестациях в Каракасе 3 мая 2017 года. Его одежда загорелась, когда взорвался топливный бак подожженного рядом мотоцикла. С ожогами первой и второй степени он был доставлен в госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь.

За титул "Фотография года" вели борьбу еще пять снимков, в том числе сделанные в ходе битвы за Мосул и во время теракта в Лондоне.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели более 73 тыс. снимков, сделанных 4,5 тыс. фотографами из 125 стран.