Forbes назвал самого прибыльного актёра 2017 года

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Журнал Forbes составил список голливудских актёров, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль.

Как передает Report, лидером рейтинга стал Джереми Реннер, известный по ролям в фильмах «Миссия Невыполнима» и «Мстители».

Он приносит в среднем $93,80 на каждый затраченный на него доллар.

Второй в списке стала Эмма Уотсон, снявшаяся в «Красавице и чудовище», а также в картине «Сфера» — $70 к одному.

Замкнула тройку ещё одна участница «Мстителей» Скарлетт Йоханнсон — $66 к одному. Четвёртое место заняла Эми Адамс ($46,1), а пятое Крис Прэтт ($33,4).