 Наверх

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение актера Ялчина Салимова

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение актера Ялчина Салимова

Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение страдающего циррозом актера Сумгайытского государственного драматического театра Ялчина Салимова.

Об этом в заявлении Report сказала пресс-секретарь театра Лейла Эйнуллаева. 

Отметим, что актеру сделают операцию по пересадке печени.  

По словам Л.Эйнуллаевой, руководство театра периодически интересуется состоянием здоровья Я.Салимова: "На данный момент лечение продолжается. Вопрос находится в центре внимания Исполнительной власти города Сумгайыт. Во время обследования и лечения все лекарства выдаются бесплатно. На данный момент ожидают ответы анализов донора. Как только будут получены результаты, с помощью Фонда Гейдара Алиева актеру пересадят печень в одной из больниц Азербайджана".  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi