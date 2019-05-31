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Фонд Гейдара Алиева подарил Рамизу Азизбейли автомобиль и отремонтирует его квартиру

Фонд Гейдара Алиева подарил Рамизу Азизбейли автомобиль

Представители Фонда Гейдара Алиева посетили известного актера и режиссера Рамиза Азизбейли в его квартире, поинтересовались здоровьем народного артиста.

Как сообщает Report, по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Р.Азизбейли от имени Фонда был подарен автомобиль, чтобы артист мог передвигаться с комфортом. 

Автомобиль был передан дочери актера Джалале Азизбейли. Фонд Гейдара Алиева также взял на себя ремонт в квартире, где живет актер, и в ближайшее время в квартире начнутся ремонтные работы.

Р.Азизбейли выразил первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой признательность за проявленные к нему внимание и заботу. 

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