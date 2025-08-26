Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательные мероприятия для детей

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в различных развлекательных заведениях Баку прошли праздничные мероприятия для детей.
Как сообщает Report, среди приглашенных были дети шехидов, героически павших при освобождении наших земель от оккупации, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без родительской опеки, воспитанники интернатов.
Дети были доставлены к местам отдыха на специальных автобусах и с радостью наслаждались организованными для них развлечениями, участвовали в различных играх, мастер-классах и танцах.
В завершение мероприятий каждому ребенку были вручены подарки от Фонда Гейдара Алиева на память об этом прекрасном дне.