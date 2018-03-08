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    Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередную развлекательную программу

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В преддверии праздника Новруз Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередную развлекательную программу.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Лейла Алиева.

    В мероприятии, проходившем в одном из развлекательных центров Баку, участвовали дети, нуждающиеся в особой заботе, лишенные родительской опеки.

    Фонд Гейдара Алиева постоянно окружает семейной заботой детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, регулярно проводит различные мероприятия для их воспитания, обучения и эффективной организации досуга.

    Вопросы, связанные с обучением и воспитанием обитателей детских домов и школ-интернатов, детей и подростков, лишенных родительской опеки и семейной заботы, всегда находятся в центре внимания первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

    На сегодняшнем мероприятии малыши получили возможность активно отдохнуть и развлечься на различных интересных аттракционах, поучаствовать в играх, в которых царил здоровый дух соперничества.

    Фонд Гейдара Алиева, определивший различные гуманитарные акции, как одно из приоритетных направлений своей деятельности, подарил обитателям детских учреждений столицы незабываемый день.

    В конце праздника от имени Фонда Гейдара Алиева детям были преподнесены подарки.

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