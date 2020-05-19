Флора Керимова встретилась с азербайджанцами в США и Канаде

Между членами азербайджанской общины в США и народной артисткой Азербайджана Флорой Керимовой состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как передает спецкор Report, встреча была организована в рамках проекта "Азербайджанского центра торговли и культуры" (USACC) "Субботние беседы".

Во встрече, в которой приняли участие проживающие в различных штатах США азербайджанцы, примкнули и наши соотечественники в Канаде. В ходе встречи беседа велась о жизни и творчестве певицы, она ответила на заданные ей вопросы.

Ф.Керимова поделилась мнением об исполненных до сих пор произведениях и будущих творческих планах. В беседе также приняла участие дочь Фикрета Годжи Гюнай Джордж, проживающая ныне в американском штате Индиана. Многие годы назад на посвященные ей отцом стихи исполнительница сочинила и исполнила песню Günayım. Она выразила Ф.Керимовой признательность и сказала, что долгие годы ждала этой встречи.

Среди участников встречи с исполнительницей были также известный пианист, проживающий сейчас в США Эмиль Афрасиаб и его супруга Лейла Бабаева Афрасиаб. Семья Афрасиаб исполнила фрагмент песни Ф.Керимовой Bağışla.

Встреча транслировалась онлайн на странице в Facebook Торговой палата США-Азербайджан.

Отметим, что основной целью проекта "Субботние беседы" является в период пандемии познакомить известных деятелей науки и культуры Азербайджана с азербайджанской общиной США и наладить их прямое общение. Ранее гостями "Субботних бесед" были Рамиз Ровшан, Чингиз Абдуллаев, Бахрам Багирзаде и Фархад Бадалбейли. Данная встреча стала пятой по счету.

Азербайджанский центр торговли и культуры был создан в 2000 году при осуществляющем деятельность в Вашингтоне USACC с целью пропаганды отношений между народами двух стран, а также реализации проектов, связанных с азербайджанской общиной США. В этом году Торговая палата США-Азербайджан отмечает 25-летний, а Азербайджанский центр торговли и культуры - 20-летний юбилей.

Вюсаля Аббасова