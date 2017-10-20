Фирангиз Ализаде: Некоторые члены Союза композиторов не выплачивают членские взносы

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Некоторые члены Союза композиторов не выплачивают членские взносы".

Об этом в заявлении Report отметила председатель союза, народная артистка Фирангиз Ализаде.

По ее словам, на данный момент в членстве Союза композиторов Азербайджана 253 человека: "Из членства структуры исключены лишь умершие люди. Мы стараемся постоянно привлекать в союз новых людей. Естественно, хотим, чтобы они были профессионалами и связанными с музыкой людьми, чтобы видели музыку не как средство для заработка, а любили ее. Сумма членского взноса минимальна, я бы даже сказала смехотворна: за год нужно выплачивать 5 манатов. Некоторые не вносят эту сумму. Кто-то не может заплатить, так как живет за границей, кто-то из-за болезни. Правило нашего устава подразумевает в случае невыплаты членского взноса в течение 2 лет исключать члена союза из рядов структуры. Однако, мы подходим к этому вопросу с пониманием. Периодически за этих людей платим сами. Мы не исключаем из членства структуры людей, страдающих различными заболеваниями и лиц, нуждающихся в стипендии Союза композиторов".