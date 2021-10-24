Фильмы, которые будут представлены на Бакинском международном кинофестивале

Определены фильмы, которые будут бороться за "Золотой гранат" Международного конкурса XII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов.
Об этом Report сообщили в оргкомитете фестиваля.
Представляем фильмы конкурса:
1.ДАЛИЯ / ДАЛИЯ - Режиссер: Брюс Оласон (Страна: Исландия)
2.ЧИНГИЗ / ЧИНГИЗ - Режиссер: Гейдар Таштан (Страна: Турция)
3.BRAVE / СМЕЛЫЙ- Режиссер: Гонсала Рибейру (Страна: Португалия)
4.BITS / ФРАГМЕНТЫ - Режиссер: Арон Хорват Ботка (Страна: Словения)
5.FABIU / FABIU - Режиссер: Стефан Лентелар (Страна: Австрия)
6.FLOCK / / СТАДО - Режиссер: Като Кеттью (Страна: Бельгия)
7.COO-COO / KУ-KУ - Режиссер: Светлана Белорусова (Страна: Россия).
Отметим, что фильмы местного конкурса будут объявлены 1 ноября.