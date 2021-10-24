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Фильмы, которые будут представлены на Бакинском международном кинофестивале

Фильмы, которые будут представлены на Бакинском международном кинофестивале Определены фильмы, которые будут бороться за "Золотой гранат" Международного конкурса XII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов.
Искусство
24 октября 2021 г. 21:52
Фильмы, которые будут представлены на Бакинском международном кинофестивале

Определены фильмы, которые будут бороться за "Золотой гранат" Международного конкурса XII Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов.

Об этом Report сообщили в оргкомитете фестиваля.

Представляем фильмы конкурса:

1.ДАЛИЯ / ДАЛИЯ - Режиссер: Брюс Оласон (Страна: Исландия)

2.ЧИНГИЗ / ЧИНГИЗ - Режиссер: Гейдар Таштан (Страна: Турция)

3.BRAVE / СМЕЛЫЙ- Режиссер: Гонсала Рибейру (Страна: Португалия)

4.BITS / ФРАГМЕНТЫ - Режиссер: Арон Хорват Ботка (Страна: Словения)

5.FABIU / FABIU - Режиссер: Стефан Лентелар (Страна: Австрия)

6.FLOCK / / СТАДО - Режиссер: Като Кеттью (Страна: Бельгия)

7.COO-COO / KУ-KУ - Режиссер: Светлана Белорусова (Страна: Россия).

Отметим, что фильмы местного конкурса будут объявлены 1 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalında yarışacaq filmlər müəyyənləşib

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