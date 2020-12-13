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Фильм Винтерберга получил главный приз Европейской киноакадемии

Фильм Винтерберга получил главный приз Европейской киноакадемии Трагикомедия "Еще по одной" (Druk) датского режиссера Томаса Винтерберга получила главный приз Европейской киноакадемии, победив в номинации "Лучший фильм".
Искусство
13 декабря 2020 г. 08:11
Фильм Винтерберга получил главный приз Европейской киноакадемии

Трагикомедия "Еще по одной" (Druk) датского режиссера Томаса Винтерберга получила главный приз Европейской киноакадемии, победив в номинации "Лучший фильм".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония в этом году из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-формате.

"Еще по одной" - фильм производства Дании, Нидерландов и Швеции. Он рассказывает о профессоре истории, психологе, экономисте и учителе физкультуры, которые решают испытать, как ежедневное употребление алкоголя влияет на человека, однако вскоре теряют контроль над экспериментом. Томас Винтерберг получил за "Еще по одной" премию в номинации "Лучший режиссер", Мадс Миккельсен назван "Лучшим актером".

Томас Винтерберг
Томас Винтерберг

Немка Паула Бер получила премию в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Ундина". В основе сюжета работы немецкого режиссера Кристиана Петцольда и французских кинематографистов лежит переложение старинной легенды о русалке, которую бросил земной возлюбленный, после чего прекрасная Ундина навсегда ушла в воду. Главная героиня фильма Ундина Петцольда работает гидом в современном Берлине. Она пытается забыться в новом романе, но непреодолимое чувство настойчиво толкает девушку к желанию убить неверного любовника и покончить с собой.

Премии "За лучший сценарий" удостоились Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм ("Еще по одной"), лучшим документальным фильмом назван "Коллектив" (Румыния, Люксембург) режиссера Александра Нанэу. Приз международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) получил фильм "Соле" Карло Сирони производства Италии и Польши.

Отметим, что премия Европейской киноакадемии, расположенной в Берлине, была учреждена в 1988 году. По первоначальному замыслу, она противопоставлялась американскому "Оскару" как главная кинематографическая премия единой Европы.

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