Фильм о жизни Гаджи Зейналабдина Тагиева выйдет на экраны в 2024 году

Фильм "Покровитель", посвященный жизни азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, выйдет на экраны в 2024 году.

Фильм "Покровитель", посвященный жизни азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, выйдет на экраны в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Бакинского медиа-центра Орман Алиев на встрече участников III Кинофестиваля Тюркского мира "Коркут Ата".

По его словам, съемки фильма продолжаются при поддержке Министерства культуры Азербайджана. По сей день завершены 85 из 120 съемочных дней многосерийного фильма, сказал он.

"Фильм будет состоять из 8 серий, каждая из которых длится час", - сказал он.

О.Алиев отметил, что также завершены съемки фильма "Гадрут, ты свободен", он также будет готов к показу в следующем месяце.