Фильм иранского режиссера азербайджанского происхождения удостоен "Золотой пальмовой ветви"

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля.

Иранский режиссер азербайджанского происхождения Джафар Панахи был удостоен "Золотой пальмовой ветви" за драму "Простое совпадение".

Как сообщает Report, награждение состоялось на церемонии закрытия 78-го Каннского кинофестиваля.

Фильм рассказывает о тяжелой тюремной жизни человека, оказавшегося в заключении после автоаварии.

Отметим, что Панахи родился в 1960 году в городе Миане в Южном Азербайджане. В 1995 году его фильм "Белый шар" получил "Золотую камеру" в Каннах. В том же году фильм был включен в список "Лучших фильмов 1995 года" по версии нью-йоркских критиков.

Картина Панахи "Офсайд", появившаяся на экранах в 2006 году, была удостоена награды "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.