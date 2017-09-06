Филиал Лувра в Абу-Даби откроется в ноябре

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Филиал Лувра в Абу-Даби откроется 11 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила министр культуры Франции Франсуаз Ниссен.

В день открытия будет представлена выставка под названием "От одного Лувра к другому: открытие музея для всех". На ней можно будет увидеть около 700 произведений искусства, часть из которых привезена из Франции, в том числе из Лувра, Музея Орсе и центра Помпиду.

Ожидается, что президент Франции Эмманюэль Макрон 11 ноября посетит церемонию открытия музея в Абу-Даби.

Соглашение между Парижем и Абу-Даби о создании филиала музея было подписано в 2007 году, строительство началось в 2009 году, однако открытие несколько раз переносилось.