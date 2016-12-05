Фильм "Убийца" был продемонстрирован на фестивале в Тбилиси

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Убийца", снятый по мотивам пьесы народного писателя Эльчина, был показан на 17-м Тбилисском международном кинофестивале.
Как сообщили Report в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм", на фестивале участвовали режиссер-постановщик фильма Камран Шахмардан и исполнительный продюсер Катри Лятт.
Фестиваль прошел в грузинской столице с 28 ноября по 4 декабря.
Отметим, что фильм, экранизированный по заказу министерства, снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы при участии финской компании Black and White Studio, грузинских компаний Studio 33A и Vars Studio.
Главные роли в фильме исполнили Эка Чхеидзе и Аполлон Кублашвили.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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