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    Фильм турецкого режиссера удостоен премии "Золотой глобус"

    Фильм In The Fade победил в номинации лучший фильм на иностранном языке

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Фильм турецкого режиссера Фатиха Акына "In The Fade" (На пределе) удостоен премии "Золотой глобус".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, фильм режиссера под названием "In The Fade" победил в номинации "лучший фильм на иностранном языке".

    Главную роль в фильме совместного производства Франции и Германии исполнила Диана Крюгер. Актриса за исполнение роли в фильме "In The Fade" была удостоена приза Каннского кинофестиваля за "Лучшую женскую роль".

    Хронометраж картины составляет 106 минут, фильм на немецком языке.

    Отметим, что в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Ф.Акыну была вручена награда "лучший фильм на иностранном языке, он стал первым турком удостоившимся этой награды за 75-летнюю историю премии".

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