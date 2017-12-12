Фильм "Степняк" удостоен еще одной награды

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Произведенный в Азербайджане фильм "Степняк" (“Çölçü”) удостоен еще одной награды.

Как сообщили Report в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана, экранное произведение получило приз "Золотая лиса" на Международном фестивале Calcutta International Cult Film Festival.

Сообщается, что фильм "Степняк" вызвал большой интерес.

Режиссер фильма Шамиль Алиев встретился на фестивале с большим количеством известных лиц, всемирно известными режиссерами.