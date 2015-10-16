​Фильм азербайджано-американского производства завоевал престижную награду на кинофестивале в Монако

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Фильм известного американского режиссера и писателя Томаса Гольца “On Aggregate” (“По итогам двух матчей”), посвященный азербайджанской футбольной команде "Карабах-Агдам", завоевал 2-е место на 26-м конкурсе SPORTEL под патронажем князя Монако Альберта.

Как сообщает Report, вручение наград состоялось 13 октября в Аудиторуме принца Пьера Гримальди.

Первое место завоевал фильм французского режиссера Марион Пуазо об иранских женщинах-серферах Into The Sea ("Лицом к морю").

Выступивший на церемонии закрытия Томас Гольц отметил, что гордится тем, что фильм “On Aggregate” стал одним из трех фильмов, вышедших в финал мероприятия подобного масштаба.

Исполнительный продюсер фильма Фидан Багирова отметила, что они намерены еще больше усовершенствовать фильм и продвигаться к вершине: "Говоря о продвижении к вершине, мы имеем в виду участие на международных фестивалях Sundance в Юте, Tribeca в Нью-Йорке, и, конечно же, Берлине".

В состав жюри, возглавляемого четырехкратным чемпионом мира среди тяжеловесов Эвандером Холифилдом, вошли другие знаменитые спортсмены, а также президент Олимпийского комитета Франции.