​Фильм "Набат" будет продемонстрирован на кинофестивале в Германии

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Штарнберге (Германия) начинается IX Международный независимый кинофестиваль "Fünf Seen" ("Пять озер").

Как сообщает Report, в конкурсную программу фестиваля включен также фильм азербайджанского режиссера Эльчина Мусаоглу "Набат".

На фестивале, который продлится до 9 августа, продемонстрируют фильмы кинорежиссеров из Индии, России, Турции, Канады и других стран.

Демонстрация фильма "Набат" запланирована на 6 августа.

Авторы сценария картины, снятой в 2014 году по заказу министерства культуры и туризма на киностудии "Азербайджанфильм", - Эльхан Набиев и Эльчин Мусаоглу, оператор-постановщик - Абдулрагим Башарат, художник-постановщик - Шахин Гасанли, композитор - Хамед Сабет, исполнительный продюсер - Ариф Сафаров, продюсер - Мушвиг Гатамов.

В главный ролях - Фатима Мотамед Арья, Видади Алиев, Сабир Мамедов, Фархад Исрафилов и др.

Отметим, что на прошедшем в этом году в Германии 63-м кинофестивале Мангейм-Хейдельберг (nternational film festival Mannheim-Heidelberg) фильм "Набат" был удостоен трех наград.

Кроме того, за этот год картина удостаивалась наград на 13-м кинофестивале "Pune" в Индии и 33-м кинофестивале "Фаджр" в Иране.