Фильм "Набат" продемонстрирован на 14-м кинофестивале в Дакке

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Набат" Эльчина Мусаоглу продемонстрирован на 14-м Международном кинофестивале в Дакке (Бангладеш).

Как сообщает Report, информацию об этом распространила киностудия "Азербайджанфильм".

Творческий состав фильма принял участие на презентации. Очередной показ фильма, вошедшего в программу основного конкурса фестиваля, состоится 22 января.

Отметим, что автором сценария фильма, снятого в 2014 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма, являются Эльхан Набиев и Эльчин Мусаоглу, оператором-постановщиком - Абдульрагим Башарат, художником-постановщиком - Шахин Гасанли, композитором - Хамед Сабет, исполнительным продюсером - Ариф Сафаров, продюсером - Мушфиг Хатамов.

Главные роли в фильме исполнили Фатима Мотамед Арья, Сабир Мамедов, Фархад Исрафилов и др.