Фильм "Набат" будет продемонстрирован в Японии

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В число памятных мероприятий, проводимых в Японии в этом году по случаю 71-летней годовщины трагедии в Хиросиме, включен показ фильмов.

Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".

В специальную международную программу "Война и мир" включено 6 фильмов, снятых в различные годы в разных странах.

Среди этих фильмов есть также фильм "Набат", снятый Эльчином Мусаоглу в 2014 году на киностудии "Азербайджанфильм" на тему карабахской войны.

Фильм будет продемонстрирован с субтитрами на английском и японском языках. В показах будут участвовать родственники жертв трагедии, государственные деятели, гости мероприятия и жители города.

Автором сценария фильма "Набат" являются Эльхан Набиев и Эльчин Мусаоглу, оператором-постановщиком - Абдульрагим Башарат, художником-постановщиком - Шахин Гасанли, композитором - Хамед Сабет, исполнительным продюсером - Ариф Сафаров, продюсером - Мушфиг Хатамов. Главные роли в фильме исполнили Фатима Мотамед Арья, Сабир Мамедов, Фархад Исрафилов и др.

Отметим, что международная премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале. На сегодняшний день фильм "Набат" был продемонстрирован на 30 зарубежных фестивалях, картина удостоена 12 наград.