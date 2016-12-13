Фильм "Красный сад" представят на международном фестивале в Болгарии

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Художественный фильм Мирбалы Селимли "Красный сад" приглашен на VIII Международный кинофестиваль "Sofia MENAR".

Об этом Report сообщили из пресс-службы Киностудии "Азербайджанфильм".

Мероприятие пройдет 12-29 января в Софии. На фестивале азербайджанский фильм будет участвовать впервые.

Отметим, что фильм "Красный сад" (“Qırmızı bağ”) совместного производства Азербайджана и России был снят при поддержке министерства культуры и туризма Киностудией "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы и российской кинокомпанией "WeiT Media".

Автор сценария – Мирбала Селимли, оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры – Тофик Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры – Мушвиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн ("WeiT Media").

В главных ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.