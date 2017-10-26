Фильм иранского режиссера удостоен в США номинации "Лучший зарубежный фильм"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Снятый иранским режиссером Ясером Талебом фильм "Дети" удостоен премии в США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на кинофестивале Royal Starr картина удостоена номинации "Лучший зарубежный фильм".

В главных ролях - Хасан Рустамани, Виктория Левшеникова, Хусейн Мирзагули, Мехрташ Саиди и Пагях Какасолтани.

Картина повествует о переживаниях семьи, начавшей поиски отправленного на учебу за границу своего ребенка, от которого не может получить вестей.

Отметим, что до этого картина удостаивалась премии на проходящем в США кинофестивале Longleaf.