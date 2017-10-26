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    Фильм иранского режиссера удостоен в США номинации "Лучший зарубежный фильм"

    Картина представлена на проходящем в Америке кинофестивале Royal Starr

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Снятый иранским режиссером Ясером Талебом фильм "Дети" удостоен премии в США.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на кинофестивале Royal Starr картина удостоена номинации "Лучший зарубежный фильм".

    В главных ролях - Хасан Рустамани, Виктория Левшеникова, Хусейн Мирзагули, Мехрташ Саиди и Пагях Какасолтани.

    Картина повествует о переживаниях семьи, начавшей поиски отправленного на учебу за границу своего ребенка, от которого не может получить вестей.

    Отметим, что до этого картина удостаивалась премии на проходящем в США кинофестивале Longleaf. 

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