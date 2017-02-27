Фильм "Ичеришехер" примет участие на кинофестивале в США

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Художественный фильм производства Азербайджана "Ичеришехер" примет участие на 50-м Международном кинофестивале Worldfest Houston.

Как сообщили Report из киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, фестиваль начнется 21 апреля в городе Хьюстон американского штата Техас.

По информации, фильм будет бороться в номинации "Премия Реми".

Фестиваль завершится 30 апреля.

Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.