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    Фильм "Гранатовый сад" представят в США

    Барда. 30 апреля. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Гранатовый сад" ("Nar bağı") представят на проходящем в США фестивале SEE (South East European Film Festival).

    Как сообщили Report на киностудии "Азербайджанфильм", фильм совместного производства кинокомпании "Buta film" и киностудии "Азербайджанфильм" снят по заказу министерства культуры.

    Режиссер-постановщик картины Ильгар Наджаф, авторы сценария Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф, Роэлоф Жан Миннебоо, оператор-постановщик Айхан Салар, художник-постановщик Рафик Насиров, композитор Фирудин Аллахверди, исполнительный продюсер Акиф Алиев, продюсеры Мушвиг Хатамов и Ильгар Наджаф.

    В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев, Ровшан Керимдухт и другие. 

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