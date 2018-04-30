Фильм "Гранатовый сад" представят в США

Барда. 30 апреля. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Гранатовый сад" ("Nar bağı") представят на проходящем в США фестивале SEE (South East European Film Festival).

Как сообщили Report на киностудии "Азербайджанфильм", фильм совместного производства кинокомпании "Buta film" и киностудии "Азербайджанфильм" снят по заказу министерства культуры.

Режиссер-постановщик картины Ильгар Наджаф, авторы сценария Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф, Роэлоф Жан Миннебоо, оператор-постановщик Айхан Салар, художник-постановщик Рафик Насиров, композитор Фирудин Аллахверди, исполнительный продюсер Акиф Алиев, продюсеры Мушвиг Хатамов и Ильгар Наджаф.

В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев, Ровшан Керимдухт и другие.