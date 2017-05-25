Фильм режиссера Теймура Гаджиева "Шанхай, Баку" выложен в открытый доступ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ На минувшей неделе короткометражный фильм азербайджанского режиссера Теймура Гаджиева "Шанхай, Баку" был выложен в открытый доступ после почти двухлетнего фестивального турне.

Как сообщает Report, мировая премьера этого фильма состоялась в марте 2016 года на европейском фестивале короткометражных фильмов в финском городе Тампере, который считается третьим по важности фестивалем короткометражных фильмов в Европе.

Кроме смотра в Тампере, "Шанхай, Баку" был показан на 18-и международных фестивалях, включая такие престижные площадки, как Milano Film Festival (Италия), Sarajevo Film Festival (Босния и Герцеговина), Curta Cinema (Бразилия), Huesca Film Festival (Испания), Uppsala Film Festival (Швеция) и завоевал три специальных приза жюри.

"Шанхай, Баку" - это жизненная, местами трогательная история жизни девушки Розы и ее близких, собранная из записей любительской камеры, видеорегистратора, смартфона и прочих гаджетов.

В главных ролях в фильме снялись такие известные азербайджанские актеры театра и кино, как Расим Джафар, Роза Ибадова и Гурбан Исмаилов.