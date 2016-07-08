Фильм азербайджанского режиссера будет показан в рамках "​Lermontov_Kinofest" в Санкт-Петербурге

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Фильм азербайджанского режиссера Рамиза Гасан оглы «Вестник рассвета» будет показан в рамках "Lermontov_Kinofest" в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report, показ состоится 12 июля в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в рамках фестиваля «Lermontov_Kinofest».

Фильм посвящён 200-летию основоположника национальной драматургии Азербайджана, философа, общественного деятеля писателя-просветителя, Мирзы Фатали Ахундзаде. В нём повествуется и о знакомстве с видными деятелями русской культуры, в частности с Лермонтовым. Будучи почти одногодками (Ахундов родился в 1812 г.), он также в 1837 г. написал на смерть А. С. Пушкина «Восточную поэму на смерть поэта» и осенью того же года знакомится с Лермонтовым в Тифлисе (в роли Лермонтова – актер Олег Амирбеков), куда поэт был сослан за стихи на смерть Пушкина.

М. Ю. Лермонтов интересовался восточными сказаниями, фольклором, изучал с помощью Ахундова азербайджанский язык, который считал «французским языком» Кавказа, и со слов Мирзы Фатали записал сказку «Ашуг Гариб» (ставшей основой для сказки Лермонтова «Ашик Кериб»).

Фильм представляет генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Гасымов Султан Магомед оглы.