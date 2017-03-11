Фильм "Аватар 2" выйдет на экраны после 2018 года

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Зрители по всему миру должны будут подождать, чтобы увидеть продолжение культового фантастического фильма "Аватар" (Avatar, 2009).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам режиссер Джеймс Кэмерон.

"Что же, в 2018 году это не произойдет. Мы не анонсировали дату релиза фильма", - приводит слова режиссера журнал The Hollywood Reporter.

"Следует понимать, что речь идет о последовательном порядке выхода лент на экраны. Мы снимаем не "Аватар 2", а "Аватар 2", три, четыре и пять, это многосерийное предприятие", - пояснил он.

Ранее Кэмерон объявил о решении снять четыре сиквела картины. Предполагалось, что первый из них выйдет в прокат в декабре 2018 года.

Фильм "Аватар" вышел на экраны в 2009 году. Картина была номинирована на премию "Оскар" в девяти категориях и выиграла в трех из них. "Аватар" является самым коммерчески успешным фильмом в истории. Доходы от его проката составляют более 2,7 млрд долларов.