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    Фильм "Аршын мал алан" показали в Париже

    Фильм вызвал большой интерес среди французских любителей кино

    Париж. 15 марта. REPORT.AZ/ На фестивале зарубежных фильмов, проходящем в столице Франции Париже, был продемонстрирован фильм "Аршын мал алан".

    Бюро Report по Западной Европе сообщает что, показ фильма состоялся при совместной организации посольства Азербайджана во Франции, Фонда имени Гейдара Алиева и Форума Институтов зарубежных культур в Париже, в кинотеатре "Бальзак", находящемся около одной из центральных улиц Парижа - на Елисейских полях.

    Фильм, снятый по оперетте Узеира Гаджибекова, переведенный на 86 языков и продемонстрированный в 136-ти странах мира, вызвал большой интерес у французских любителей кино.

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