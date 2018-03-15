Фильм "Аршын мал алан" показали в Париже

Париж. 15 марта. REPORT.AZ/ На фестивале зарубежных фильмов, проходящем в столице Франции Париже, был продемонстрирован фильм "Аршын мал алан".

Бюро Report по Западной Европе сообщает что, показ фильма состоялся при совместной организации посольства Азербайджана во Франции, Фонда имени Гейдара Алиева и Форума Институтов зарубежных культур в Париже, в кинотеатре "Бальзак", находящемся около одной из центральных улиц Парижа - на Елисейских полях.

Фильм, снятый по оперетте Узеира Гаджибекова, переведенный на 86 языков и продемонстрированный в 136-ти странах мира, вызвал большой интерес у французских любителей кино.