Фильм "Али и Нино" продемонстрирован в Лос-Анджелесе

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе начался второй фестиваль фильмов стран Азии (Asian World Film Festival), на котором представлены киноленты из 51 страны.

Как сообщает Report, открыла его лента известного британского режиссера Азифа Кападиа "Али и Нино".

Перед демонстрацией фильма выступил генеральный консул Азербайджана Насими Агаев. Он рассказал об истории современного Азербайджана, который в начале ХХ века стал первым демократическим государством на Востоке, отметил, что фильм снят благодаря поддержке президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президента Лейлы Алиевой.

"Мы решили открыть фестиваль показом ленты "Али и Нино", поскольку она, как мы считаем, наилучшим образом отражает дух и цель фестиваля", - рассказал директор фестиваля Джорджес Чэмчоум.

"Ведь это фильм о том, как молодые люди находят друг друга, несмотря на культурные различия", - отметил он. Чэмчоум также обратил внимание на то, что эта кинокартина поистине интернациональна: ее снял британский режиссер индийского происхождения, "съемки проходили в Азербайджане и Турции, фильм идет на английском и русском языках, а актер, играющий главную роль – палестинец".

Напомним, что исполнительным продюсером киноленты является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, продюсером - Крис Тикье, режиссером - обладатель премий BAFTA и "Оскар" Азиф Кападиа, автором сценария - еще один оскаровский лауреат Кристофер Хемптон.