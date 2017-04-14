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    Фидан Гаджиева выступит в Минске в роли Кармен

    Управлять оркестром будет заслуженный артист Эйюб Гулиев

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Народная артистка Фидан Гаджиева и заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев отправятся на гастроли в Минск.

    Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, поездка состоится 18 апреля в рамках заключенного с Белорусским национальным академическим большим театром оперы и балета меморандума о культурном сотрудничестве.

    В запланированной на 20 апреля опере Жоржа Бизе "Кармен" Фидан Гаджиева исполнит партию Кармен. Управлять оркестром будет заслуженный артист Эйюб Гулиев. 

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