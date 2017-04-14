Фидан Гаджиева выступит в Минске в роли Кармен

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Народная артистка Фидан Гаджиева и заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев отправятся на гастроли в Минск.

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, поездка состоится 18 апреля в рамках заключенного с Белорусским национальным академическим большим театром оперы и балета меморандума о культурном сотрудничестве.

В запланированной на 20 апреля опере Жоржа Бизе "Кармен" Фидан Гаджиева исполнит партию Кармен. Управлять оркестром будет заслуженный артист Эйюб Гулиев.