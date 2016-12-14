Фидан Гаджиева выступит на международном Рождественском оперном форуме в Минске

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Минский международный Рождественский оперный форум пройдет с 14 по 20 декабря на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

Программа музыкального праздника включает произведения мировой оперной классики, а также премьеры сезона. Отметим, что уже семь лет данный форум объединяет истинных любителей классического искусства.

В первый день форума будет представлена опера "Кармен" Жорже Бизе, на следующий - "Макбет" Верди.

Минский международный Рождественский оперный форум-2016 завершится грандиозным гала-концертом, который подарит поклонникам оперного искусства встречу со звездами мировой оперы, среди которых и представительница оперной сцены Азербайджана - Фидан Гаджиева.