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    Фестиваль Ростроповича в Баку в этом году не состоится

    Ольга Ростропович: Надеемся, в следующем году, который будет юбилейным для Мстислава Леопольдовича, фестиваль получится провести вновь

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Баку в этом году не состоится.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила  художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.

    "К сожалению, в связи с кризисом, который сейчас повсеместно, в этом году фестиваля в Баку не будет. Надеемся, в следующем году, который будет юбилейным для Мстислава Леопольдовича, фестиваль получится провести вновь", - сказала она.

    Последний, восьмой, Международный фестиваль Ростроповича в Баку состоялся в мае 2015 года.

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