Фестиваль Ростроповича в Баку в этом году не состоится

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Баку в этом году не состоится.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявила художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.

"К сожалению, в связи с кризисом, который сейчас повсеместно, в этом году фестиваля в Баку не будет. Надеемся, в следующем году, который будет юбилейным для Мстислава Леопольдовича, фестиваль получится провести вновь", - сказала она.

Последний, восьмой, Международный фестиваль Ростроповича в Баку состоялся в мае 2015 года.