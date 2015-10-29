В Баку открылся фестиваль Европейских фильмов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие Шестого фестиваля Европейских фильмов.

Как сообщает Report, мероприятие организовано представительством Евросоюза в Азербайджане и аккредитованными в стране посольствами стран ЕС.

Как заявила на открытии фестиваля глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, фестиваль станет хорошей возможностью подробнее ознакомиться с европейской культурой: "Фильмы, искусство в целом, помогают сблизить народы", - отметила посол.

Она призвала активнее голосовать за понравившиеся фильмы, отметив что победитель конкурса в рамках фестиваля Европейских фильмов в Баку получит возможность посетить Берлинский кинофестиваль.

В рамках фестиваля в этом году будет продемонстрировано рекордное количество кинолент известных европейских режиссеров.

Так, зрители смогут увидеть 18 европейских фильмов из Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании.

Также 5 ноября в рамках фестиваля зрителям будет представлен и азербайджанский фильм - психологическая драма "Убийца".

Фестиваль откроется показом бельгийского фильма - романтической драмы "Туркуаз".

Вход на фильмы, демонстрируемые в рамках фестиваля, свободный.

Фестиваль завершится 6 ноября.