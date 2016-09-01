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    Фазилю Салаеву исполнилось бы 85 лет

    Со дня смерти актера прошло 40 лет

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября юбилей видного представителя азербайджанского театра и кино, покойного актера Фазиля Салаева.

    Как сообщает Report, актеру исполнилось бы 85 лет.

    Фазиль Салаев родился 1 сентября 1931 года в Баку в семье Идриса Салаева. Он родом из Южного Азербайджана.

    Хотя Ф.Салаев сыграл первую роль в 32 года, он прославился именно как киноактер. Режиссер Гасан Сеидбейли пригласил его на эпизодическую роль в фильме "Остров чудес".

    Лишь через год Ф.Салаева пригласили на роль корреспондента в экранизированном режиссером Агарзой Гулиевым фильме "Улдуз". В последующем он сыграл множество ролей.

    Ф.Салаев также часто выступал в экранизированных сценках в популярной в свое время телепередаче "Путешествие в мир комедий".

    Талантливый актер скончался 20 июня 1976 года в возрасте 44 лет. 

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