Фазилю Салаеву исполнилось бы 85 лет

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября юбилей видного представителя азербайджанского театра и кино, покойного актера Фазиля Салаева.

Как сообщает Report, актеру исполнилось бы 85 лет.

Фазиль Салаев родился 1 сентября 1931 года в Баку в семье Идриса Салаева. Он родом из Южного Азербайджана.

Хотя Ф.Салаев сыграл первую роль в 32 года, он прославился именно как киноактер. Режиссер Гасан Сеидбейли пригласил его на эпизодическую роль в фильме "Остров чудес".

Лишь через год Ф.Салаева пригласили на роль корреспондента в экранизированном режиссером Агарзой Гулиевым фильме "Улдуз". В последующем он сыграл множество ролей.

Ф.Салаев также часто выступал в экранизированных сценках в популярной в свое время телепередаче "Путешествие в мир комедий".

Талантливый актер скончался 20 июня 1976 года в возрасте 44 лет.