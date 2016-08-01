Фазиля Искандера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Писатель и поэт Фазиль Искандер по просьбе родных будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Искандер скончался в Москве на 88-м году жизни в ночь на воскресенье.

Фазиль Искандер прославился как прозаик и поэт. Среди его произведений — "Человек и его окрестности", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Софичка", "Поэт", "Кролики и удавы", "Начало" и другие. Искандер получил множество государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию СССР.