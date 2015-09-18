​Фархад Бадалбейли: Узеир бек - пророк азербайджанской музыки

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Все наши заслуги в сфере музыки связаны с именем Узеира Гаджибейли".

Как сообщает Report, эту мысль озвучил ректор Бакинской музыкальной академии профессор Фархад Бадалбейли на мероприятии по случаю Дня национальной музыки, отмечаемого в день рождения гениального Узеир бека Гаджибейли.

По мнению Ф.Бадалбейли, если бы не было Узеир бека, азербайджанская музыка не претерпела бы коренных изменений. Он отметил, что с именем Узеир бека Гаджибейли связаны опера, балет, симфония, камерная музыка, музыкальные пособия и даже джазовая музыка: "Узеир бек - пророк азербайджанской музыки. Сегодня его музыка звучит от Америки до Китая. Я счастлив, что многократно исполнял его произведения. Семь лет назад в Вене мы ставили оперетту "Аршин мал алан". Два года назад музыка Узеир бека прозвучала в Лос-Анджелесе. Там неоднократно исполнялись его великие произведения. Гениальный Узеир бек один из счастливейших композиторов, потому что каждый день Азербайджана начинается с его музыки. Она звучит от Европы до Азии".