Фаик Агаев провел презентацию нового клипа - ВИДЕО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В CinemaPlus Gənclik Mall состоялась презентация клипа народного артиста Фаика Агаева на песню "Gözüm Dəyməsin Sənə".

Как сообщает Report, автор музыки - Надир НагдПул, слов - Джавид Шахбазбеков.

По словам народного артиста, клип снят в комедийном жанре: "В клипе, где представлены один день городских жителей и любовь, мы собрали многих известных личностей. Съемки прошли в двух местах. За оказанную поддержку выражаю особую признательность Baku Business Factory (BBF) и руководству Аг Шехер".

Клип снимался в Баку с 27-го по 30-ое июня 2018 года.

Режиссер клипа - Наиль Наибоглу, автор сценария - Алекс Анищенко, оператор - Делее, монтажер - Ахмед Али, цветовая коррекция - Эмин Мурадов, звукорежиссер - Теймур Абдуллаев, продюсер - Фаик Агаев.

В ролях - народный артист Мурад Дадашов, заслуженные артисты Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Тунзаля Агаева, Сона Бабаева, Мирза Агабейли, Надир НагдПул, Рамиль Набрань, танцовщица Фатима Фаталиева и ее сын Гусейн, стилист Роман Мамедов, актриса Мансура Алиева. В клипе также была задействована возглавляемая Шахином Гусейновым танцевальная группа "Grifon".

Съемки прошли в офисе BBF и в Аг Шехер.

Поддержку в организации презентации оказали мексиканский ресторан "Майя", "Ganja Sharab", водка "Банкетная" и вина "Гала".

1 октября клип будет эксклюзивно представлен на канале "MTV Azərbaycan", а 6 октября - на официальном канале Фаика Агаев в YouTube, в эфире кабельного телевидения "Connect" и на местных телеканалах.

Фото/Видео: Фири Салим