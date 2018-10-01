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    Фаик Агаев провел презентацию нового клипа - ВИДЕО

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В CinemaPlus Gənclik Mall состоялась презентация клипа народного артиста Фаика Агаева на песню "Gözüm Dəyməsin Sənə". 

    Как сообщает Report, автор музыки - Надир НагдПул, слов - Джавид Шахбазбеков.  

    По словам народного артиста, клип снят в комедийном жанре: "В клипе, где представлены один день городских жителей и любовь, мы собрали многих известных личностей. Съемки прошли в двух местах. За оказанную поддержку выражаю особую признательность Baku Business Factory (BBF) и руководству Аг Шехер". 

    Клип снимался в Баку с 27-го по 30-ое июня 2018 года.  

    Режиссер клипа - Наиль Наибоглу, автор сценария - Алекс Анищенко, оператор - Делее, монтажер - Ахмед Али, цветовая коррекция - Эмин Мурадов, звукорежиссер - Теймур Абдуллаев, продюсер - Фаик Агаев. 

    В ролях - народный артист Мурад Дадашов, заслуженные артисты Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Тунзаля Агаева, Сона Бабаева, Мирза Агабейли, Надир НагдПул, Рамиль Набрань, танцовщица Фатима Фаталиева и ее сын Гусейн, стилист Роман Мамедов, актриса Мансура Алиева. В клипе также была задействована возглавляемая Шахином Гусейновым танцевальная группа "Grifon".

    Съемки прошли в офисе BBF и в Аг Шехер.

    Поддержку в организации презентации оказали мексиканский ресторан "Майя", "Ganja Sharab", водка "Банкетная" и вина "Гала".

    1 октября клип будет эксклюзивно представлен  на канале "MTV Azərbaycan", а 6 октября - на официальном канале Фаика Агаев в YouTube, в эфире кабельного телевидения "Connect" и на местных телеканалах. 

    Фото/Видео: Фири Салим

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